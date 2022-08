Nikkei, Topix und Co. Energiekrise in Europa belastet asiatische Börsen

Anleger hegen Rezessionssorgen, da die Gaspreise in Europa auf ein Rekordhoch gestiegen sind. Nikkei und Topix fallen im Verlauf ins Minus.

Die asiatischen Märkte starteten den Handelstag im Negativtrend. (Foto: imago images/VCG) Börse in Peking

Frankfurt, Tokio Der Anstieg der europäischen Energiepreise nährte am Dienstag die Sorgen der Anleger in Asien vor einer Rezession. Die durchschnittlichen Gaspreise in der Europäischen Union (EU) stiegen um 13 Prozent auf ein Rekordhoch und verdoppelten sich damit in nur einem Monat auf das 14-fache des Durchschnitts der letzten zehn Jahre. „Die katastrophale Energiesituation in Europa deutet darauf hin, dass der Höhepunkt der Inflation noch nicht erreicht ist und die Gefahr besteht, dass die hohe Inflation ohne weitere aggressive Maßnahmen der Zentralbank länger anhält“, sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei NAB.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 28.440 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1973 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen