Nikkei, Topix und Co. Energiekrise in Europa drückt Asien-Börsen

In Asien geben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenanfang nach. Grund dafür sind Entlastungspakete europäischer Staaten, die Konjunktur und eine wahrscheinliche Zinserhöhung der EZB.

Anleger sorgen sich um die Konjunktur.

Sydney Die Energiekrise in Europa drückt zu Wochenauftakt die Kauflaune der Anleger in Asien. Nachrichten über weitere Lockdowns wegen des Coronavirus in China trugen zu der nervösen Stimmung bei.

Deutschland schnürte ein Paket in Höhe von 65 Milliarden Euro, um die Verbraucher zu entlasten. Finnland und Schweden bieten den Stromversorgern Liquiditätsgarantien, um nach dem Betriebsstopp der Gaspipeline Nord Stream 1 eine Finanzkrise abzuwenden. „Europa sieht sich mit düsteren Energieaussichten konfrontiert, und es gibt zahlreiche Berichte über Unternehmen, die ihre Produktion zurückfahren“, sagte Tapas Strickland von der NAB. „Und die EZB wird diese Woche zweifellos eine Zinserhöhung beschließen.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 27.559 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1927 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

