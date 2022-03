Nikkei, Topix & Co Erholung asiatischer Börsen verliert Schwung

Ob man weiterhin in der Lage sein wird, Rohstoffe zuverlässig aus der Ukraine und Russland zu beziehen, bleibt unklar. Die asiatischen Märkte schließen im Plus.

Die asiatischen Anleger hatten in den vergangenen Tagen kräftig zugekauft. (Foto: AP) Börsen Asien

Tokio Vor dem verlängerten Wochenende in Japan lässt die Kauflaune der Anleger nach. Der Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,7 Prozent auf 26.827 Punkte, nachdem er am Donnerstag 3,5 Prozent im Plus geschlossen hatte. Damit verbuchte er erstmals seit einem halben Jahr wieder fünf Tage mit Kursgewinnen in Folge.

Andere asiatische Aktienmärkte setzten ihren Erholungskurs ebenfalls mit verminderter Geschwindigkeit fort. Die Börse Shanghai gewann 1,1 Prozent auf 3251 Zähler und der Hongkonger Leitindex hielt sich knapp im Plus.

„Es ist wichtig festzuhalten, dass die Stimmung angeschlagen bleibt“, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. „Das Risiko einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs bleibt real, da der russische Vormarsch vom hartnäckigen ukrainischen Widerstand gebremst wird.“

Am japanischen Aktienmarkt gaben die Titel von Toyota gegen den Trend knapp ein Prozent nach. Der Autobauer senkte wegen Chip-Mangels seine Absatz-Prognosen für April auf 750.000 von 900.000 Fahrzeugen.

