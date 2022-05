Nikkei, Topix & Co Fed-Entscheid stützt chinesische Börse

Anleger in Asien zeigen sich erleichtert, dass kommende Zinserhöhungen wohl nicht so stark wie erwartet ausfallen werden. So lag die Börse in Shanghai 0,8 Prozent im Plus.

Die Anleger folgen dem Trend der Wall Street. (Foto: dpa) Märkte Asien

Peking Die Anleger in Asien haben trotz des Zinssprungs in den USA am Donnerstag bei Aktien zugegriffen. Sie zeigten sich erleichtert darüber, dass die kommenden Zinserhöhungsrunden wohl nicht so heftig wie erwartet ausfallen werden.

„Die Märkte schienen nach der Anhebung um 50 Basispunkte durch die Fed und den Kommentar von Notenbankchef Jerome Powell, dass eine Anhebung um 75 Basispunkte derzeit nicht in Betracht gezogen wird, aufzuatmen“, schreiben die Analysten der ANZ-Bank.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierte kaum verändert. Die Börsen in Japan und Südkorea blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Fed hob den Schlüsselsatz am Mittwoch wie erwartet um einen halben Prozentpunkt an und signalisierte für die kommenden Monate weitere Schritte in dieser Größenordnung. Außerdem kündigte Notenbankchef Powell den Abbau der Wertpapierbestände seines Hauses an.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen