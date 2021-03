 Nikkei, Topix und Co.: Fed-Politik heizt Asien-Börsen an

Gute Stimmung bei den asiatischen Anlegern nach der Ankündigung der Fed, auf Zinsanhebung vorerst zu verzichten. Der Nikkei steigt am Donnerstag.

Tokio Das Festhalten der US-Notenbank Fed an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik versetzt die asiatischen Anleger am Donnerstag in Kauflaune. „Wenn die Fed keine Zinsanhebung vornimmt, ist das sehr preistreibend für riskante Anlagen“, sagte Teresa Kong, Portfoliomanagerin bei Matthews Asia. „Wir sollten eine leichte Rallye bei asiatischen Vermögenswerten und Währungen sehen.“

Die Fed prognostizierte, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 6,5 Prozent wachsen wird, womit sogar das Wachstumsziel Chinas übertroffen würde - zum Teil dank der massiven fiskalischen Stimulierung und dem Optimismus über den Erfolg von Impfstoffen gegen das Coronavirus. „Es ist irgendwie schockierend, dass die US-Regierung offiziell glaubt, dass die US-Konjunktur in diesem Jahr schneller wachsen wird als die chinesische Regierung es von China annimmt“, sagte Christopher Smart, Chef-Stratege beim Barings Investment Institute in Boston. Das sei ein „sensationeller Moment für Investoren“. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,6 Prozent höher bei 30.402 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 2003 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,84 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4946 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9233 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1961 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1047 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3945 Dollar.

