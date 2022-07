Nikkei, Topix und Co. Fed-Protokolle vertreiben Rezessionsängste der Anleger in Asien

Die Fed zeigt sich weiter entschlossen, gegen die Inflation vorzugehen. Das stimmt die Anleger in Asien insgesamt zuversichtlicher.

Tokio Die Märkte in Asien fassen am Donnerstag nach der Veröffentlichung der jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed neuen Mut. Wie aus den Protokollen der jüngsten Sitzung vom Juni hervorgeht, will die Fed mit einem weiteren großen Zinsschritt gegen die hohe Inflation vorgehen. Die Währungshüter erwarten, dass Ende Juli wahrscheinlich eine Erhöhung um 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte angemessen sein dürfte.

„Das Zusammenfallen von recht guten Arbeitsmarktdaten und weitaus robusteren ISM-Dienstleistungen ... untermauert, dass die Fed das Tempo und die Intensität der Straffung wahrscheinlich nicht verringern wird“, sagte Vishnu Varathan von Mizuho.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.299 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1868 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

