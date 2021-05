 Nikkei, Topix und Co.: Fed zerstreut Inflationssorgen der asiatischen Anleger

Die Anleger in Asien werten die Aussagen der US-Notenbank, die Wirtschaft weiter zu unterstützen, positiv. Die Investoren greifen wieder vorsichtig zu.

Frankfurt/Tokio Die asiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch zunächst weiter auf Erholungskurs. Die Aussage von US-Notenbank Vizechef Richard Clarida, der Zeitpunkt für die Fed sei noch nicht gekommen, der Wirtschaft die Unterstützung zu entziehen, wirkte sich beruhigend auf die Inflationssorgen der Anleger aus.

Es gelte nun „umsichtig und angemessen“ weitere Daten zu sammeln, bevor eine Entscheidung in diese Richtung getroffen werde. „Die Nachricht war nicht unbedingt neu, aber sie verstärkt den immer noch vorherrschenden Konsens, dass der Großteil der Überraschung im April (CPI) auf vorübergehende Elemente zurückzuführen ist“, sagte Stefan Hofer, Chef-Anlagestratege bei LGT in Hongkong. Die US-Verbraucherpreise waren im April stärker als erwartet gestiegen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 28.564 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1919 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,74 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4059 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8948 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2248 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0963 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4152 Dollar.

