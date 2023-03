Nikkei, Topix & Co. Fed-Zinsentscheid dämpft die Stimmung an der japanischen Börse

Die wichtigsten Aktienindizes in Japan schließen nach der erneuten Zinsanhebung in den USA im Minus. Auch die Diskussion um Bankeinlagen trübt die Stimmung.

Tokio, Sydney Die erneute Anhebung der Zinsen in den USA hat die Anleger am japanischen Aktienmarkt verstimmt. Der Nikkei-Index verlor am Donnerstag 0,2 Prozent auf 27.419 Punkte. Der breiter gefasste Topix sank um 0,3 Prozent auf 1957 Zähler.

An den chinesischen Börsen ging es dagegen leicht bergauf. Die Börse in Shanghai gewann 0,6, der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen ein Prozent.

Die Fed setzte den Schlüsselsatz trotz des Banken-Bebens am Mittwoch um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent. Die in den USA gehäuft aufgetretenen Probleme von Regionalbanken wie der in die Pleite gerutschten kalifornischen SVB hatten zuletzt Spekulationen aufkommen lassen, dass die Fed nach rund einem Jahr der Zinserhöhungen nun pausieren könnte. Denn die Schwierigkeiten der Geldhäuser gelten auch als Folge der rasant angehobenen Zinsen zur Bekämpfung der Inflation.

