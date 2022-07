Nikkei, Topix und Co. Google und Microsoft geben Asien-Börsen vor Fed-Entscheid Auftrieb

Gute Tech-Quartalszahlen aus den USA verbreiteten auch bei den Anlegern in Asien gute Laune. Mit Spannung wird nun auf die Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank gewartet.

Die Anleger in Asien hoffen, dass der Höhepunkt der Inflation nun überschritten ist. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Frankfurt / Tokio Besser als erwartete Ergebnisse von Microsoft und Google beruhigen am Mittwoch die Anleger in Asien. Die US-Unternehmen konnten ihre Erlöse im zweiten Quartal trotz der weltweiten Wirtschaftsabkühlung deutlich steigern. „Der Markt versucht sich selbst davon zu überzeugen, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten ist“, sagte Rob Carnell von ING. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve heute eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte ankündigen wird. Aber die Anleger sind vor möglichen Überraschungen in die eine oder andere Richtung eher vorsichtig und bevorzugen sichere Anlagen wie den Dollar. „(Die Fed) muss das Gefühl vermitteln, dass die Inflationsbekämpfung für sie oberste Priorität hat, andernfalls wird die Inflation wohl noch länger höher bleiben“, erklärte Carnell.

