 Nikkei, Topix und Co.: Großbritanniens Steuersenkung beflügelt Märkte in Asien

Die Kehrtwende der britischen Regierung hebt die Stimmung der asiatischen Anleger. Der japanische Nikkei liegt am Morgen rund 2,4 Prozent höher.

Asiatische Anleger haben am Dienstagmorgen zugekauft. (Foto: Reuters) Märkte Asien

Sydney / Peking / Tokio Die Wende in der britischen Steuerpolitik schickt am Dienstag die Märkte in Asien auf Erholungskurs. „Die Kehrtwende ... wird unserer Ansicht nach keine großen Auswirkungen auf die gesamte britische Steuersituation haben“, sagte John Briggs, Leiter des Bereichs Wirtschaft und Marktstrategie bei NatWest Markets. „Aber die Anleger haben es als ein Signal aufgefasst, dass die britische Regierung zumindest teilweise bereit ist, von ihren Absichten abzurücken, die die Märkte in der vergangenen Woche so verunsichert haben.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,4 Prozent höher bei 26.841 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,6 Prozent und lag bei 1895 Punkten. Die Börsen in China und Hongkong blieben aufgrund eines Feiertags geschlossen.

