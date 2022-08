 Nikkei, Topix und Co.: Hoffnung auf Audit-Abkommen beflügelt Asien-Börsen

Anleger warteten gespannt auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die heute stattfinden wird. Nikkei und Topix steigen.

Anleger sind optimistisch in den Handelstag gestartet. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Sidney Asiatische Aktien stiegen am Freitag leicht, angetrieben von Nachrichten über mögliche Erfolge Chinas und der Vereinigten Staaten bei der Aushandlung eines Audit-Abkommens. Dieses würde amerikanischen Aufsichtsbehörden erlauben, Geschäftsbücher von in den USA notierten chinesischen Unternehmen einzusehen. Zudem warten die Händler weiter gespannt auf die heutige Rede des Fed-Chefs Jerome Powell über den weiteren Weg der Zinserhöhung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 28.745 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1987 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

