Nikkei, Topix und Co. Hoffnung auf Lockerung der Corona-Regeln in China treibt Börsen in Asien

Die Indizes in Shanghai und Hongkong schließen mit teils deutlichen Gewinnen. In Japan halten sich Anleger vor dem Zinsentscheid der Fed zurück.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,5 Prozent auf 147,56 Yen und stagnierte bei 7,2710 Yuan. (Foto: dpa) Börse Tokio

Sydney Spekulationen über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Politik in China sorgen an den asiatischen Börsen weiter für Rückenwind. Nach den heftigen Aktienverkäufen im vergangenen Monat stimmte eine am Vortag in den sozialen Medien kursierende Meldung die Anleger auch am Mittwoch überwiegend optimistisch.

Der unbestätigten Nachricht zufolge plant China im März eine Aufhebung der strengen Covid-Beschränkungen. Mit Blick auf die aktuell wieder zunehmenden Geschäftsunterbrechungen erwarteten einige Analysten allerdings bis weit ins nächste Jahr oder sogar bis 2024 keine größeren politischen Veränderungen.

Die Börse in Shanghai sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen lagen gut ein Prozent im Plus. In Hongkong zog der Index um 2,5 Prozent an, nachdem er am Vortag bereits mehr als fünf Prozent gestiegen war. Hongkong will mit einem Investitionsgipfel am Mittwoch das durch die Corona-Politik ramponierte Image der Stadt als Finanzzentrum in der Region wieder aufpolieren.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen