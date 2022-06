 Nikkei, Topix & Co: Inflations- und Rezessionssorgen bremsen Asien-Börsen

Anleger hoffen auf ein höheres Öl-Angebot Saudi-Arabiens. Doch noch drücken Rezessions-Sorgen die Indizes in Schanghai und Tokio.

Die asiatischen Börsen notierten am Donnerstagmorgen tiefer. (Foto: dpa) Börsen Asien

Tokio Die Anleger in Asien haben am Donnerstag auf die Bremse getreten. Sorgen um die hohe Inflation und eine drohende Rezession belasteten die Börsen. Positiv könnte sich Zusage Saudi-Arabiens auswirken, seine Ölproduktion zu erhöhen, wenn die russische Produktion aufgrund der westlichen Sanktionen erheblich zurückgeht, wie die Zeitung „Financial Times“ am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

„Dies wird von den westlichen Staats- und Regierungschefs gut aufgenommen werden, da die Inflation – und die Inflationserwartungen – nach wie vor atemberaubend hoch sind“, sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index in Sydney. „Ein größeres Angebot lindert im Wesentlichen einige dieser Inflationsängste, auch wenn es noch viel zu tun gibt, wenn es um die Bekämpfung der Inflation geht.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 27.393 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1928 Punkten.

