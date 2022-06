Nikkei, Topix & Co Inflationsangst: Asiens Börsen geben leicht nach

Die Anleihemärkte schwanken. Trotz Corona-Lockerungen in China bleiben Anleger nervös. Der japanische Yen erreicht einen 20-Jahre-Tiefststand.

Die Anleger in Asien starten besorgt in die neue Woche. (Foto: dpa) Börse in China

Tokio Die Investoren in Asien warten nervös auf die jüngsten Inflationszahlen aus den USA und die Ergebnisse der Zentralbank-Treffen in Australien und Europa. Auch die Lockerung der Covid-Beschränkungen in China trug wenig zu einer besseren Stimmung der Anleger bei.

„Selbst die tiefe Erleichterung in China wegen geringerer regulatorischer Risiken und die Lockerung von COVID-Beschränkungen wird durch die Risiken eines Liquiditätsabzugs und eines Schocks bei der Neubewertung von Risiken gelähmt werden“, sagte Vishnu Varathan, Wirtschaftswissenschaftler bei der japanischen Bank Mizuho.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 28.029 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1953 Punkten.

