 Nikkei, Topix und Co.: Inflationsangst drückt Asien-Börsen

Tokio Die asiatischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte weiter an Schwung verloren. Der Anstieg der Ölpreise und der chinesischen Fabrikpreise verstärkte die Sorge der Anleger, dass die für heute erwarteten Daten zur Inflationsrate in den USA den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen könnte, die Zinssätze anzuheben.

„Ich könnte mir vorstellen, dass es innerhalb der Fed offiziell kaum noch Zweifel daran gibt, dass die Inflationsrisiken viel höher sind als bisher angenommen“, schrieben die Analysten von NatWest Markets in einer Mitteilung.

Der Zuwachs der Erzeugerpreise in China hat den höchsten Stand seit 26 Jahren erreicht. Der Preisindex für die Hersteller kletterte im Oktober noch schneller als erwartet um 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking berichtete. Die Teuerungen zeigten sich auch langsam bei den Verbraucherpreisen, die um 1,5 Prozent zulegten.

Als Gründe für den Anstieg der Erzeugerpreise nannte das Statistikamt eher vage „internationale Faktoren“, aber konkret auch die heimischen Lieferengpässe bei Energie und Rohstoffen. So leidet China seit Monaten unter Strommangel, der zu Produktionsstopps in vielen Industriebetrieben führte. Auch sind global die Preise für Rohstoffe gestiegen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 29.096 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 2008 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent.

