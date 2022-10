 Nikkei, Topix und Co.: Japan folgt USA ins Plus - Schnäppchenjagd stützt Chinas Börsen

Überraschend schlechte Daten zur Produktionstätigkeit haben die Stimmung an der Börse in Shanghai gedämpft. Der Nikkei-Index hat dagegen von den starken US-Konjunkturdaten profitiert.

Tokio Die Freitagsrally an der Wall Street und Schnäppchenjäger in China treiben Asiens Börsen zum Wochenauftakt an. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss am Montag 1,8 Prozent im Plus auf einem Sechs-Wochen-Hoch von 27.587 Punkten. Die starken US-Konjunkturdaten vom Freitag trieben vor allem Technologiewerte an.

Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien des Mischkonzerns Hitachi und des Technologie-Investors Softbank, die jeweils um gut sechs Prozent zulegten. Analysten zeigten sich aber vorsichtig. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 1925 Punkten.

Die Konjunkturdaten aus China fielen derweil überraschend schlecht aus: Nach Angaben des nationalen Statistikamtes war die Produktionstätigkeit in China im Oktober unerwartet geschrumpft.

Dennoch blieb die Börse in Schanghai dank inländischer Schnäppchenjäger mit 2914,95 Zählern nahezu unverändert. Sorgen um die Konjunktur und die weitere Corona-Politik des Landes bleiben dämpfen allerdings nach wie vor die Stimmung.

