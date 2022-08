 Nikkei, Topix und Co.: Japanische Börse legt vor Treffen in Jackson Hole zu

Anleger warteten gespannt auf den Beginn der Konferenz der Top-Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole. Die Indizes in Japan schließen mit Gewinnen.

Anleger warten auf Hinweise, wie hoch künftige Zinserhöhungen der Fed ausfallen könnten. (Foto: Reuters) Börse in Schanghai

Hongkong Die Hoffnung auf neue Hinweise zu den künftigen Zinsschritten in den USA hat die asiatischen Börsen am Donnerstag gestützt. Anleger warteten gespannt auf den Beginn der Konferenz der Top-Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole.

Investoren rätseln derzeit vor allem darüber, wie stark die US-Notenbank in den kommenden Monaten die Zinsen anheben wird. Fed-Präsident Jerome Powell wird am Freitag, am zweiten Tag der Konferenz, sprechen. Dabei dürfte er laut Experten Erwartungen dämpfen, dass die Fed bereits im nächsten Jahr ihren Kurs ändern und auf Zinssenkungen umschwenken wird.

„Das geldpolitische Symposium der Fed wird von einem Spagat zwischen 'genügend' geldpolitischer Straffung zur Inflationsbekämpfung und 'zu viel' Straffung, verbunden mit der Gefahr einer tiefen Rezession, begleitet sein“, schrieben die Analysten der LBBW in einem Kommentar.

