Nikkei, Topix und Co. Japanische Börsen schließen im Plus – CALB bei Börsendebüt unter Ausgabepreis

Anleger hoffen auf erbauliche Signale durch die US-Arbeitsmarktdaten. Die wichtigsten Indizes in Japan haben höher notiert.

Anleger in Asien haben am Donnerstagmorgen zugekauft. (Foto: AP) Börse Asien

Sydney / Peking / Tokio An den asiatischen Börsen haben die Anleger am Donnerstag zugegriffen. Die US-Börsen hatten am Mittwoch zwar im Minus geschlossen, im Handelsverlauf aber ihre Kursverluste fast komplett wieder gutgemacht.

Der japanische Nikkei-Index gewann 0,7 Prozent auf 27.311 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1922 Punkten.

Die Märkte in China mit Ausnahme von Hongkong blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong fiel um 0,2 Prozent. Hier verloren die Aktien des Autokonzerns Geely Automobile 4,5 Prozent. Bei ihrem Börsendebüt fielen die Papiere des Herstellers von Lithiumbatterien CALB unter ihren Ausgabepreis von 38 Hongkong-Dollar und verzeichneten ein Minus von 1,4 Prozent.

Anleger warten weiterhin auf Hinweise darauf, welches Tempo die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen vorlegt. Besonders wichtig ist daher der am Freitagnachmittag anstehende monatliche Arbeitsmarktbericht.

