Nikkei, Topix & Co Japans Börse im Verlauf schwächer

Schlechte Konjunkturdaten aus Japan drücken die Stimmung der Anleger. Der Nikkei lag im Verlauf ein Prozent im Minus.

Verluste zur Wochenmitte. (Foto: Bloomberg) Tokioter Börse

Tokio Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent tiefer bei 26.542 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1881 Punkten. Die Industrieproduktion des Landes gab im Mai verglichen mit dem Vormonat so stark nach wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Nachschubprobleme bei Chips sowie die Lockdowns in Teilen Chinas ließen die Produktion saisonbereinigt um 7,2 Prozent sinken. Analysten hatten nur 0,3 Prozent Rückgang erwartet. „Der Einbruch der Industrieproduktion im Mai deutet darauf hin, dass Japans Erholung einmal mehr enttäuscht“, sagte Marcel Thieliant von Capital Economics. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen