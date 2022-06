Nikkei, Topix & Co Kauflaune in Asien ebbt wieder ab – Indizes im Minus

Die Rezessions- und Inflationssorgen aus den USA übertragen sich auf die asiatischen Märkte. Auch in China und Hongkong geben die Kurse nach.

Verluste zur Wochenmitte. (Foto: Bloomberg) Tokioter Börse

Tokio An den asiatischen Aktienmärkten hat sich zur Wochenmitte erneut Konjunkturpessimismus breit gemacht. Die durch die Lockerung der Corona-Restriktionen in China am Vortag ausgelöste Kauflaune ebbte wieder ab.

„Es ist unvermeidlich, dass die Märkte auf diese Art von Nachrichten überreagieren“, sagte UBP-Ökonom Carlos Casanova. Die Regierung in China hatte eine Kürzung der Quarantänepflicht für einreisende Passagiere um die Hälfte angekündigt, was von Beobachtern als die bisher größte Lockerung der Null-Covid-Strategie angesehen wurde.

Dies hatte am Vortag an den Börsen in Asien und Europa für Rückenwind gesorgt. An der Wall Street schoben sich aber erneut Rezessions- und Inflationssorgen in den Vordergrund, die auch auf die asiatischen Märkte übersprangen.

In Japan büßte der Nikkei-Index am Mittwoch 0,9 Prozent auf 26.805 Punkte ein. Der australische Leitindex verlor 0,6 Prozent. Der chinesische Blue-Chip-Index, der am Vortag ein Vierwochenhoch erreicht hatte, gab 0,9 Prozent nach. Der Hongkonger Leitindex büßte 1,8 Prozent ein.

