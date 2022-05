Nikkei, Topix & Co Konjunktursorgen belasten Asiens Börsen – Nikkei liegt 2,5 Prozent im Minus

Anleger sorgen sich um steigende Zinssätze und die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf das weltweite Wirtschaftswachstum.

Der Handelsplatz lag zum Wochenstart leicht im Minus. (Foto: Reuters) Börse Schanghai

Hongkong Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 2,5 Prozent auf 26.332 Punkte und die Börse Shanghai um 0,4 Prozent auf 2991 Zähler. Sorgen bereiteten Investoren unter anderem die Belastungen der chinesischen Konjunktur durch die Pandemie-Beschränkungen.

„Bislang gibt es noch kein Licht am Ende des chinesischen Lockdown-Tunnels“, sagte Stephen Innes, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter SPI. Ein weiterer Stimmungsdämpfer sei die Aussicht auf eine Serie von Zinserhöhungen in den USA, schrieben die Analysten der Barclays Bank in einem Kommentar.

In Tokio verbuchten die Aktien von JFE mit einem Minus von 7,5 Prozent den größten Tagesverlust seit einem halben Jahr. Wegen der unsicheren Konjunkturaussichten verzichtet der Stahlkonzern auf einen Gesamtjahresausblick. In seinem Sog büßten die Rivalen Nippon Steel und Pacific Metals jeweils fünf Prozent ein.

