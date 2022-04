Nikkei, Topix & Co Konjunktursorgen belasten China-Börsen – Aktien in Japan gefragt

Anleger sorgen sich um die chinesische Wirtschaft. Die wichtigsten Kurse an der Börse Schanghai verlieren. Die Börse in Tokio zeigt sich optimistisch.

Die Börse in Tokio hat sich am Morgen zunächst stärker gezeigt. (Foto: IMAGO/AFLO) Märkte

Tokio, Schanghai, Shenzen Aus Angst vor einer deutlichen Konjunkturabkühlung sind die Aktienanleger in China am Donnerstag auf Tauchstation gegangen. Die Börse in Shanghai verlor 1,9 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab 1,6 Prozent nach.

Die chinesische Zentralbank hatte die Leitzinsen trotz der wirtschaftlichen Sorgen wegen der jüngsten Corona-Welle am Mittwoch nicht angerührt und damit für eine negative Überraschung gesorgt.

Zahlreiche Experten hatten mit einer Zinssenkung gerechnet – auch wegen der strikten Null-Covid-Politik, wegen der bei Corona-Ausbrüchen immer wieder Millionen-Metropolen in einen Lockdown geschickt werden und so Handel, Dienstleister und Industrie ausgebremst werden.

An der japanischen Börsen in Tokio ging es am Donnerstag dagegen bergauf. Der Nikkei-Index gewann 1,2 Prozent auf 27.545 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent.

