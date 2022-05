Nikkei, Topix & Co Konjunktursorgen belasten Tokioter Börse - Kauffreude in China

Die Wirtschaftsdaten aus China sind zwar immer noch schwach, aber dennoch besser als erwartet. Einige Indizes können am Dienstag zulegen, der Nikkei hingegen gibt nach.

Japans Industrieproduktion verzeichnet im April wegen des Lockdowns in Schanghai und Lieferkettenproblemen erstmals seit drei Monaten einen Rückgang. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio Die Aktienbörsen in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. In Japan ging es nach enttäuschenden Konjunkturdaten bergab. Die japanische Industrieproduktion verzeichnete im April wegen des Lockdowns in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai und Lieferkettenproblemen erstmals seit drei Monaten einen Rückgang. Der Tokioter Nikkei-Index verlor 0,3 Prozent auf 27.279 Zählern. Der breiter gefasste Topix gab 0,5 Prozent nach.

In China fassten die Anleger dagegen neuen Mut. Die chinesische Industrie ist im Mai weniger als befürchtet geschrumpft. Der Caixin/Markit Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 49,6 Zähler von 47,4 im April. Analysten hatten in einer Reuters-Umfrage einen PMI von 48,6 erwartet. Jenseits der 50er-Marke beginnt der Wachstumsbereich.

Zudem soll der Lockdown in Schanghai nach rund zwei Monaten enden. Die Börse in Schanghai gewann ein Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen rückte um 1,5 Prozent vor.

Produktion von Toyota gesunken

