Nikkei, Topix & Co Konjunktursorgen lasten auf Asien-Börsen

In Tokio sind der Nikkei und der Topix-Index gesunken. Die Börse in Shanghai lag zunächst ebenfalls im Minus, machte ihre Verluste anschließend jedoch nahezu wieder wett.

Die Stimmung bei den Anlegern in Asien ist getrübt. (Foto: dpa) Börse in Tokio

Frankfurt, Tokio Schwache Konjunkturdaten aus China und ein anhaltender Lockdown in Shanghai haben die Aktienanleger an den asiatischen Börsen am Mittwoch verunsichert. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um 1,5 Prozent auf 27.375 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,3 Prozent.

Die Börse in Shanghai lag zunächst ebenfalls im Minus, machte ihre Verluste anschließend jedoch nahezu wieder wett. Die Wirtschaftsmetropole bleibt mit ihren 26 Millionen Einwohnern wegen steigender Corona-Zahlen im Lockdown. Zunächst sollte er nur für einige Tage dauern, inzwischen haben die Behörden ihn wegen der Omikron-Welle auf unbefristete Zeit verlängert.

Da Shanghai eine wichtige Rolle für die gesamte chinesische Wirtschaft spielt, sorgen sich die Investoren um die Konjunkturaussichten. Zudem stürzte der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im März auf 42,0 von 50,2 im Vormonat ab. „Dies spiegelt den wirtschaftlichen Schaden wider, der durch die fortgesetzten Lockdowns entsteht“, urteilten die Analysten der Commerzbank.

