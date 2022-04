Nikkei, Topix & Co Konjunktursorgen lasten auf japanischer Börse

Die Lage in Osteuropa belastet weiter die Kauflaune des asiatischen Anleger. Zusätzlich sinkt das Geschäftsklima in Japan.

Die Stimmung der Anleger ist am Freitagmorgen gedrückt. (Foto: AP) Märkte Asien

Frankfurt, Tokio Konjunktursorgen und der anhaltende Krieg in der Ukraine haben die japanischen Börsen zum Wochenschluss ins Minus gedrückt. Für einen Dämpfer sorgte laut Börsianern, dass sich die Stimmung in der japanischen Wirtschaft im ersten Quartal verschlechtert hat. Der so genannte Tankan-Index für das Geschäftsklima der Konzerne sank im ersten Quartal auf plus 14 von plus 17 im Schlussquartal 2021.

Die vierteljährliche Umfrage der Zentralbank zeigt, das die Unternehmen unter anderem durch Lieferunterbrechungen und steigende Rohstoffkosten infolge der Ukrainekrise belastet wurden. Der Tokioter Nikkei-Index verlor 0,6 Prozent auf 27.665 Zähler, der breiter gefasste Topix gab 0,1 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten verbuchten Chipwerte wie Tokyo Electron und Advantest ein Minus von 2,5 beziehungsweise 1,8 Prozent. In China lagen die Börsen trotz enttäuschender Konjunkturdaten im Plus. Die Börse in Shanghai gewann 0,9 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen rückte um 1,3 Prozent vor.

