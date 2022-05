Nikkei, Topix & Co Lockdown-Ende in Schanghai treibt Börsen in Asien

Der Nikkei-Index steigt auf den höchsten Stand seit fünfeinhalb Wochen. Auch andere wichtige Indizes in China und Japan legen deutlich zu.

Die Corona-Beschränkungen in Shanghai werden aufgehoben – ganz zur Freude der Anleger. (Foto: E+/Getty Images) Shanghai Börse

Tokio Dank der angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Schanghai sind die Anleger in Asien mit Schwung in die neue Woche gestartet. Von Mittwoch an soll in der Wirtschafts- und Finanzmetropole, in der rund 25 Millionen Menschen leben, der zwei Monate dauernde Lockdown im Wesentlichen aufgehoben werden.

Für gute Stimmung sorgte zudem die Hoffnung, die US-Notenbank Fed könnte ihre geldpolitischen Zügel anziehen, ohne damit die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.

Der Nikkei-Index kletterte in der Spitze am Montag um 2,3 Prozent auf 27.401 Zähler, den höchsten Stand seit fünfeinhalb Wochen. Der breiter gefasste Topix-Index rückte um 1,9 Prozent vor. Zu den größten Gewinnern zählten vor allem Maschinenbauer - der Sektorindex legte rund drei Prozent zu. Auch Titel von Technologiekonzernen wie Sony konnten mit einem Plus von knapp fünf Prozent von der guten Stimmung profitieren.

