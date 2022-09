Nikkei, Topix und Co. Märkte Asiens leicht im Plus – Fed-Sitzung im Blick

Die asiatischen Börsen folgen dem Trend der Wall Street. Vor der morgigen Sitzung der Fed halten sich die Anleger jedoch insgesamt zurück.

Anleger erwarten einen harten Kampf der US-Notenbank gegen die amerikanische Inflation. (Foto: IMAGO/Kyodo News) Märkte Asien

Sydney Die asiatischen Aktien legten am Dienstag im frühen Handel leicht zu. Sie folgten damit den Entwicklungen der letzten Stunde an der New Yorker Börse. Mehr noch als der Ukraine-Krieg oder die Unternehmensgewinne bestimmen die Maßnahmen der US-Notenbank die Stimmung am Aktienmarkt. Die Händler erwarten eine kräftige Zinserhöhung der Federal Reserve und versuchen, sich auf ein steigendes Zinsumfeld einzustellen.

Es wird erwartet, dass die meisten Zentralbanken in dieser Woche die Zinsen um 50 oder 75 Basispunkte erhöhen werden. Eine Ausnahme ist China: Die chinesische Zentralbank beließ ihren Schlüsselsatz für einjährige Kredite am Dienstagmorgen bei 3,65 Prozent und für fünfjährige Kredite bei 4,30 Prozent. Die andere Ausnahme ist die japanische Zentralbank, die ebenfalls in dieser Woche zusammentritt und trotz eines drastischen Rückgangs des Yen keine Anzeichen für eine Abkehr von ihrer ultralockeren Zinskurvenpolitik erkennen lässt.

