 Nikkei, Topix & Co: Mögliche Konjunkturhilfen treiben Chinas Börsen - Tokio tiefer

Anleger fürchten weiter Zinserhöhungen. Die Börse in Tokio verliert, Schanghai legt um 0,9 Prozent zu.

Nikkei Index

Singapur Die weltweiten Aktienmärkte steuerten am Freitag auf ihre schlechteste Woche seit dem pandemischen Zusammenbruch der Märkte im März 2020 zu. Anleger befürchten drastische Zinserhöhungen, die die Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen könnten, während Wachstumsängste und ein steigender Schweizer Franken den US-Dollar unter Druck setzten.

In der Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen der chinesischen Regierung steigen Investoren in den dortigen Aktienmarkt ein. Die Börse Shanghai legte am Freitag um 0,9 Prozent auf 3314 Punkte zu, der Hongkonger Leitindex stieg um 1,1 Prozent auf 21.082 Zähler.

Der japanische Nikkei-Index fiel dagegen in Tokio um 1,5 Prozent auf 26.027 Stellen, obwohl die Notenbank an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhält.

Hier seien die wieder aufgeflammten Rezessionsängste der bestimmende Faktor, schrieben die Analysten der DBS Bank. Geschürt würden sie von der größten US-Zinserhöhung seit 1994.

