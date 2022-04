 Nikkei, Topix & Co: Nach Inflationssorgen atmen Anleger auf

Nikkei und Topix liegen im frühen Handel nach Fed-Veröffentlichung um mehr als einen Prozentpunkt im Plus. Die Börse in Schanghai ist gefallen.

Anleger sind nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den USA optimistisch. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio, Schanghai, Shenzen Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt. Asiatische Aktien legten wieder zu, nachdem die US-Inflationszahlen besser ausgefallen waren als erwartet. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt signalisiert, die Zinsen aggressiv anheben zu wollen, um die steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. „Es ist zwar unwahrscheinlich, dass dies die Fed davon abhalten wird, die Zinsen im Mai um 50 Basispunkte zu erhöhen, aber wenn die Inflation so weitergeht, wird der Druck auf die Fed, in der zweiten Jahreshälfte übermäßig aggressiv vorzugehen, geringer sein“, sagte Clara Cheong, Strategin bei JPMorgan Asset Management. Stimmungsdämpfend wirkten sich an den asiatischen Börsen dagegen die Zuwächse bei den Öl- und anderen Rohstoffpreisen aus. Die Preise zogen wieder an, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin erklärt hatte, dass die Friedensverhandlungen mit der Ukraine in eine Sackgasse geraten seien.

