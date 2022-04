 Nikkei, Topix & Co: Nach Powell-Rede: Asien-Börsen drehen ins Minus

Die Sorge vor Zinserhöhungen und die Coronapandemie besorgen die Anleger weiter. Der Nikkei fällt im Verlauf um rund 2 Prozent.

Die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und sowie die Auswirkungen der Lockdowns in China auf die Weltwirtschaft besorgen die Anleger. (Foto: Reuters) Börse Schanghai

Peking Die Aussichten auf aggressivere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und sowie die Auswirkungen der Lockdowns in China auf die Weltwirtschaft treiben am Freitag die Anleger in Asien aus den Märkten. Fed-Chef Jerome Powell kündigte auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an: „Ich würde sagen, 50 Basispunkte werden für die Sitzung im Mai auf dem Tisch liegen.“ Die Analysten der Citi Bank sind der Meinung, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des jüngsten Virus-Ausbruchs in China den Inflationsdruck in den kommenden Wochen und Monaten verstärken werden. „Wir sind weiterhin der Meinung, dass diese Inflationssorgen auf Währungen mit dovishen Zentralbanken lasten werden“, schrieben sie in einer Notiz.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 27.033 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,3 Prozent und lag bei 1903 Punkten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen