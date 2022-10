Nikkei, Topix und Co. Neue Rezessionsängste drücken Kauflaune an Asien-Börsen – Samsung-Quartalszahlen belasten

Jüngste Unternehmensbilanzen schüren neue Rezessionsängste bei den Anlegern. Der Nikkei liegt im frühen Handel im Minus.

Anleger sind am Donnerstag wieder zurückhaltender. (Foto: AP) Märkte

Singapur Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Die Anleger befürchten, dass die US-Notenbank und andere Zentralbanken ihre aggressive Zinserhöhungspolitik einstellen könnten. Zusätzlich schürten die Quartals-Berichte der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms Inc und von Samsung Electronics die Sorge vor einem Abschwung, nachdem einige der größten europäischen Banken ebenfalls vor wachsenden Risiken im Zuge der schwächelnden Wirtschaft gewarnt hatten.

„Die Renditen sind im Allgemeinen weltweit niedriger, da der frühere Anstieg der Erwartungen für eine Straffung durch die Zentralbanken ein wenig weiter zurückgeht“, sagte Taylor Nugent, ein Marktökonom bei der National Australia Bank in Sydney.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 27.379 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1908 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen