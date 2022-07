Nikkei, Topix und Co. Positive China-Daten stützen Börsen in Fernost

Positive Wirtschaftsdaten und Hinweise auf nachlassende Spannungen zwischen China und den USA wirkten jüngsten Ausverkäufen etwas entgegen. Doch die Sorge vor der Rezession bleibt.

Anhaltenden Sorgen um eine globale Rezession und einer hohen Inflation halten die meisten Käufer in Schach. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio Positive Wirtschaftsdaten aus China haben am Dienstag die asiatischen Aktienmärkte gestützt. Auch die Aussicht auf nachlassende Spannungen zwischen der Volksrepublik und den USA trugen zur verbesserten Stimmung bei. US-Finanzministerin Janet Yellen und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He vereinbarten in einem Telefonat, einen „offenen und substanziellen“ Dialog.

Auch ein Bericht des „Wall Street Journal“, wonach Biden möglicherweise noch in dieser Woche die Zölle lockern wird, um die Inflation zu bremsen, wurde ebenfalls positiv aufgenommen. Für Optimismus sorgte eine Umfrage, die zeigte, dass Chinas Dienstleistungssektor so schnell gewachsen ist wie seit fast einem Jahr nicht mehr.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im vergangenen Monat auf 54,5 und verzeichnete damit die erste Expansion seit Februar. Im Mai hatte der Wert noch bei 41,4 gelegen. Ein Wert über 50 Punkte zeigt Wachstum an. In Tokio stieg der Nikkei-Index um ein Prozent auf 26.423 Punkte.

