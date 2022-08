Nikkei, Topix und Co. Positive Unternehmensdaten treiben Asien-Börsen an

Die Anleger in Asien blicken mit guter Laune auf die positiven Unternehmens- und Wirtschaftsdaten aus den USA. Die Zinssorgen rücken vorerst in den Hintergrund.

Die Anleger in Asien lassen sich von der guten Stimmung an den US-Märkten anstecken. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Sydney / Peking Starke Unternehmensprognosen und robuste Wirtschaftsdaten haben am Donnerstag den Appetit der Anleger in Asien geweckt. Das Quartalsergebnis des Zahlungsanbieters PayPal hoben die Stimmung und die jüngsten US-Daten zeigten, dass die Auftragseingänge für Produktionsgüter solide wachsen. Dennoch ziehe die US-Notenbank Fed nach den Worten ihres Vorsitzenden Jerome Powell eine weitere „ungewöhnlich große“ Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflation in Betracht. „Diese Botschaft ist nicht richtig zum Aktienmarkt durchgesickert, der auf eine Reihe relativ starker Gewinnzahlen und einige recht annehmbare Wirtschaftsdaten schaut und sagt, das ist brillant, anstatt das zu tun, was er tun sollte, nämlich zu sagen, dass dies ziemlich besorgniserregend ist“, sagte Rob Carnell von ING in Singapur.

