Nikkei, Topix und Co. Rezessionsängste drücken Asien-Börsen ins Minus

Auch die womöglich anstehende Reise Nancy Pelosis nach Taiwan besorgt die Anleger. Der japanische Nikkei liegt im frühen Handel 1,4 Prozent im Minus.

Anleger sind am Dienstag zurückhaltender. (Foto: Bloomberg) Börse Hongkong

Sydney / Peking Die asiatischen Aktien setzen am Dienstag die Talfahrt der Wall Street fort. Sorgen über das Risiko einer weltweiten Rezession und die erhöhten Spannungen zwischen China und den USA vor einem möglichen Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan drücken die Kauflaune der Anleger.

„Die in den letzten 24 Stunden veröffentlichten Daten haben weitere Anzeichen für eine Verlangsamung der Weltwirtschaft geliefert“, schrieb Rodrigo Catril von der National Australia Bank (NAB) in einer Mitteilung. In den Vereinigten Staaten mehrten sich die Anzeichen für eine Verlangsamung und in China sei der erste Konjunkturschwung nach der Wiedereröffnung vorbei. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 27.591 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,7 Prozent und lag bei 1926 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent.

