 Nikkei, Topix und Co.: Rezessionsangst kehrt an Asien-Börsen zurück

Der Inflationsdruck aus den USA hat noch nicht seinen Höhepunkt erreicht. An den chinesischen Börsen halten sich die Anleger erstmal zurück.

Die Anleger in Asien blicken unsicher in Richtung USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Frankfurt, Tokio Die Angst vor einer drohenden Rezession dämpft am Donnerstag die Risikobereitschaft der Anleger in Asien. Aus dem „Beige Book“, dem Konjunkturbericht der Fed, geht jedoch hervor, dass sich die Lage in einigen Geschäftsbereichen entspannt hat, die Unternehmen aber weiterhin einen hohen Preisdruck verspüren.

Der zugrunde liegende Inflationsdruck habe wahrscheinlich noch nicht seinen Höhepunkt, erklärte der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari. Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer Novembersitzung die Zinsen zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte anheben wird.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 26.954 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1893 Punkten.

