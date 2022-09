Nikkei, Topix und Co. Rezessionsrisiken lassen asiatische Märkte schwächeln

Die Sorge einer weltweiten Rezession stimmt Anleger noch immer vorsichtig. Die Märkte in China und Japan liegen am Morgen im Minus.

Anleger sorgen sich um eine drohende Rezession. (Foto: IMAGO/Kyodo News) Märkte Asien

Singapur Die asiatischen Märkte zeigen sich am Freitag schwächer, weil sich die Anleger in der kommenden Woche auf eine Zinserhöhung in den USA einstellen und die Sorge vor einer weltweiten Rezession nach den Warnungen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds zunehmen. „Aktien und andere risikoempfindliche Märkte haben zu kämpfen, da deutlich wird, dass der Inflationsdruck in den USA fest verankert ist und die Risiken für den Leitzins eher nach oben gerichtet sind“, so die Ökonomen der ANZ am Freitag.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 27.583 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1938 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

