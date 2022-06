Nikkei, Topix & Co Rezessionsrisiko belastet japanische Börsen

Anleger fürchten einen weiteren wirtschaftlichen Abschwung. Am chinesischen Aktienmarkt hingegen kommt zu Wochenbeginn neue Kauflaune auf.

Die asiatischen Börsen starten schwach in die Woche. (Foto: Reuters) Börse Tokio

Sydney Die Furcht vor einem weltweiten Konjunkturabschwung hat die Anleger am japanischen Aktienmarkt fest im Griff. Zu Wochenbeginn verlor der Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 25.771 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,9 Prozent nach.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwer, eine Trendwende zu erkennen, solange wir keine Anzeichen für eine wesentliche Verringerung des Inflationsdrucks sehen", sagte Rodrigo Catril, Analyst bei NAB. Investoren fürchten, dass die großen Notenbanken mit zu drastischen Zinserhöhungen die Konjunktur abwürgen könnte.

Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählten die Ölwerte mit einem Abschlag von gut neun Prozent. Rezessionsängste hatten die Ölpreise am Freitag abrutschen lassen. Angesichts der höchsten Inflation seit mehr als 40 Jahren hatte die US-Notenbank den Leitzins vergangene Woche so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen