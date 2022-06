Nikkei, Topix & Co Rezessionssorgen belasten asiatische Anleger – Nikkei notiert zeitweise zwei Prozent tiefer

Die asiatischen Anleger folgen dem Trend der Wall Street in die Verlustzone. Die wichtigsten Indizes notieren im Minus.

Anleger treiben Rezessionssorgen um. (Foto: AP) Börse Tokio

Tokio Aus Angst vor einem deutlichen Konjunktureinbruch haben die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag Vorsicht walten lassen. Investoren befürchteten, dass eine zu starke Erhöhung der US-Zinsen die Konjunktur abwürgen könnte.

Die US-Notenbank Fed entscheidet am Mittwoch über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. „In den USA werden die Zinsen schneller und stärker steigen, als es die Wall Street erwartet hat“, prognostizierte James Rosenberg, Berater beim Vermögensverwalter Ord Minnett in Sydney. Sorge bereitete zudem die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, die Angst vor neuen großflächigen Lockdowns mit Folgen für den Welthandel schürte.

In Tokio verlor der Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 26.615 Zähler – zeitweise hatte er mehr als zwei Prozent schwächer notiert. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent. Die chinesische Börse in Schanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen notierten jeweils 0,5 und 0,9 Prozent schwächer1

