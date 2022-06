Nikkei, Topix & Co Rezessionssorgen belasten asiatische Anleger – Nikkei notiert zwei Prozent tiefer

Die asiatischen Anleger folgen dem Trend der Wall Street in die Verlustzone. Bis zur Mittagspause liegen alle wichtigen Indizes im Minus.

Anleger treiben Rezessionssorgen um. (Foto: AP) Börse Tokio

Tokio Befürchtungen um eine Rezession in den USA nach aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed treiben am Dienstag die Anleger in Asien aus den Märkten. „In den USA werden die Zinsen schneller und stärker steigen, als es die Wall Street erwartet hat“, sagte James Rosenberg, Berater bei Ord Minnett in Sydney. „Das wird wahrscheinlich eine doppelte Auswirkung haben, nämlich eine Senkung der Gewinnprognosen und einen weiteren Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (Price Earnings Ratio).“

Wegen des anhaltenden Preisdrucks gilt eine Zinserhöhung im Juli um 0,75 Prozentpunkte als sicher. „Höhere Inflation, langsameres Wachstum und höhere Zinssätze sind eine schlechte Kombination für Wertpapiere“, schrieben die Analysten der ANZ. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf zwei Prozent tiefer bei 26.443 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,6 Prozent und lag bei 1872 Punkten.

