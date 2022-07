Nikkei, Topix und Co. Rezessionssorgen belasten weiter Asien-Börsen

Die globalen Risiken lasten auf der Stimmung der asiatischen Anleger. Der japanische Nikkei lag im frühen Handel 1,3 Prozent tiefer.

Anleger in Asien bleiben weiterhin vorsichtig. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio Wirtschaftliche Sorgen dämpfen am Mittwoch die Kauflaune der Anleger in Asien. Der Fokus der Börsianer lag auf den Risiken einer globalen Rezession. „Der Lärm um das Rezessionsrisiko wird immer lauter“, sagte Jason Teh von Vertium Asset Management in Sydney. In der Defensive bleiben sei daher das Gebot der Stunde. „Das ist im Moment die beste Strategie, denn in einer Rezession können viele Dinge aus dem Ruder laufen.“ „Der Fokus der Anleger hat sich auf die Risiken verlagert, die sich aus der laufenden Straffung der Geldpolitik ergeben“, sagte Ikuo Mitsui von Aizawa Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 26.090 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,4 Prozent und lag bei 1853 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag ein Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

