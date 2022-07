Nikkei, Topix und Co. Rezessionssorgen drücken Asiens Börsen ins Minus

Die globalen Risiken lasten auf der Stimmung der asiatischen Anleger. Der japanische Nikkei fiel um ein Prozent.

Anleger in Asien bleiben weiterhin vorsichtig. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio Aus Furcht vor einem Rückschlag für die Wirtschaft ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index fiel am Mittwoch um rund ein Prozent auf 26.129 Punkte und die Börse Schanghai um 1,5 Prozent auf 3353 Zähler. Hier schlage vor allem das Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie in einigen Städten auf die Stimmung, sagte Zhiwei Zhang, Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters Pinpoint. Panikverkäufe seien aber nicht zu beobachten.

In Japan bereiteten den Investoren eher die Zinserhöhungen der großen Notenbanken Sorgen, sagte Fondsmanager Ikuo Mitsui vom Brokerhaus Aizawa. Sie verlangsamten das Wachstum. Zu den größten Verlierern an den asiatischen Aktienmärkten gehörten die Energiekonzerne, die vom jüngsten Ausverkauf am Rohölmarkt in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen