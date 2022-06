Nikkei, Topix & Co Rezessionssorgen hemmen Asien-Börsen am frühen Donnerstag

Eine weitere Zinserhöhung der Fed wird immer wahrscheinlicher. Nikkei und Topix bleiben am Vormittag zunächst unverändert.

Die Indizes sind am Vormittag größtenteils unverändert. (Foto: imago images/VCG) Hongkong Börse

Peking, Hongkong Die zunehmenden Sorgen über die Risiken einer globalen Rezession trüben am Donnerstag die Stimmung der Anleger in Asien. Eine Reuters-Umfrage unter Analysten ergab, dass die US-Notenbank Fed im Juli eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte vornehmen könnte, gefolgt von einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im September. „Es ist klar, dass der Markt eine Rezession als immer wahrscheinlicher ansieht - eine Ansicht, die von (US-Notenbank-Chef Jerome) Powell übernommen wurde, dass die Möglichkeit eines Konjunkturabschwungs besteht, aber nicht beabsichtigt ist“, sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung beim Maklerunternehmen Pepperstone in Melbourne.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 26.147 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1853 Punkten.

