 Nikkei, Topix und Co.: Risikofreude an den Märkten in Asien hält an

Anleger hoffen auf erbauliche Signale durch die US-Arbeitsmarktdaten. Die wichtigsten Indizes liegen im frühen Handel am Plus.

Anleger in Asien haben am Donnerstagmorgen zugekauft. (Foto: AP) Börse Asien

Sydney / Peking / Tokio Vor dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht sind die Anleger in Asien am Donnerstag in Kauflaune. Die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen nach dem kleineren Zinsschritt der australischen Notenbank hob die Risikostimmung an den Märkten in Japan. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 27.370 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1928 Punkten. Die Märkte in China blieben wegen eines Feiertages geschlossen.

„Die Aufmerksamkeit ist nun fest auf den Arbeitsmarktbericht für September gerichtet. Der Markt muss sich auf starke Zahlen einstellen“, schrieben Analysten der ANZ.

