 Nikkei, Topix & Co: Russischer Gas-Stopp drückt Asien-Börsen ins Minus

Dass Russland kein Gas mehr an Bulgarien und Polen liefert, sorgt für Verunsicherung bei den Anlegern in Asien. Die Märkte öffnen mit einem Minus.

Die Anleger in Asien blicken besorgt in Richtung Russland. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Peking Der weltweite Ausverkauf an den Aktienmärkten setzt sich am Mittwoch auch an den Börsen in Asien fort. Die Gründe für die jüngsten Kursverluste „waren weitere scharfe Worte Russlands über die Ukraine und die Ankündigung, dass Bulgarien und Polen ab heute keine Gaslieferungen aus Russland mehr erhalten werden“, schrieben Analysten der ING in einer Notiz. In der Nacht zum Mittwoch hat nach Angaben des Europäischen Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber Russland den Polen den Gas-Hahn zugedreht. Die Regierung in Moskau hatte Europa gewarnt, dass Gaslieferungen unterbrochen werden könnten, wenn künftig nicht in Rubel gezahlt werde.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 26.199 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,3 Prozent und lag bei 1853 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent.

