 Nikkei, Topix und Co.: Schwaches Ergebnis bei Alibaba belastet asiatische Börsen

Auch schlechtere Konjunkturdaten aus China drücken die Stimmung der asiatischen Anleger zum Wochenende. Die wichtigsten Indizes notieren im frühen Handel im Minus.

Anleger halten sich zum Wochenende zurück. (Foto: AP) Asiatische Märkte

Tokio Die asiatischen Märkte sind am Freitag gefallen, dominiert von den enttäuschenden Gewinnen des chinesischen Technologieriesen Alibaba. Zusätzlich bereiteten der asiatischen Börse verschärfte Regulierungen und das verlangsamte Wachstum in China Sorge.

„Nach der deutlichen Verlangsamung der Einzelhandelsdaten des National Bureau of Statistics in den letzten zwei Monaten ist es für uns nicht überraschend, dass (Alibaba) ein verfehltes Quartal veröffentlicht hat“, so die Analysten der Citi in einer Notiz und senkten ihr Kursziel für die Aktie. Die Turbulenzen im chinesischen Immobiliensektor, der mit einer hohen Schuldenlast und einem Liquiditätsengpass inmitten der harten Maßnahmen Pekings zu kämpfen hat, belasten auch weiterhin die allgemeine globale Stimmung.

Die Börse in Tokio hingegen hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 29.739 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2041 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 114,35 Yen und stagnierte bei 6,3858 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9263 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1354 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0521 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3482 Dollar.

Mehr: Ein einflussreiches Gremium des US-Kongresses fordert strenge Beschränkungen für Geschäfte in China. Die Gruppe warnt auch vor einem chinesischen Einmarsch in Taiwan.