Nikkei, Topix & Co Shanghai wegen Corona im Minus – Tokio im Plus

Anleger sorgen sich um steigende Zinssätze, die das weltweite Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten.

Der Handelsplatz lag am Morgen deutlich im Minus. (Foto: Reuters) Börse Schanghai

Hongkong Aus Furcht vor einem Rückschlag für die chinesische Konjunktur ziehen sich Anleger aus dem Aktienmarkt zurück. Die Börse Shanghai fiel am Freitag um 2,2 Prozent auf 3000 Punkte. An den übrigen asiatischen Handelsplätzen drückten vor allem Sorgen um Belastungen für die Wirtschaft durch Fehler in der Geldpolitik auf die Stimmung.

„Das Risiko ist nach wie vor hoch, entweder weil die US-Notenbank die Zinsen nicht schnell genug anhebt, um die Inflation zu bekämpfen, oder weil sie zu aggressiv vorgeht, was den aktuellen Konjunkturzyklus beenden könnte“, sagte Anlagestratege David Chao vom Vermögensverwalter Invesco.

