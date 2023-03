Nikkei, Topix & Co. Sorgen der Anleger in Asien über Bankenkrise und große Zinsschritte schwinden

Die Sorgen vor einem Domino-Effekt nach dem Kollaps der SVB lassen nach. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren im frühen Handel im Plus.

Anleger kaufen am Mittwochmorgen wieder zu. (Foto: dpa) Japan

Tokio Die Anleger in Asien atmen am Mittwoch erstmals seit dem Ausfall der Silicon Valley Bank (SVB) auf: Die Sorgen über einen Domino-Effekt in der Bankenbranche ließen nach, Wirtschaftsdaten aus China bestätigten ein Anziehen der Wirtschaft und Inflationsdaten aus den USA bestärkten die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Zinssitzung in der kommenden Woche einen kleinen Schritt vornehmen wird.

„Vorerst ist Ruhe in den Markt eingekehrt, aber das SVB-Problem muss weiterhin genau beobachtet werden – das scheint das Gefühl der Anleger zu sein“, sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. „Letztlich ist der Markt immer noch vorsichtig.“

