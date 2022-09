Nikkei, Topix und Co. Staatliche Hilfen beruhigen asiatische Börsen

Durch angekündigte staatliche Unterstützungen, konnten sich die Börsen in Japan und China vorerst stabilisieren. Zudem haben einige Chip-Werte zugelegt.

Die wichtigsten japanischen Indizes sind nahezu unverändert. Die chinesische Börse schließt leicht im Plus. (Foto: imago images/VCG) Börse Hongkong

Frankfurt / Tokio Staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die durch die Corona-Pandemie gebeutelte Wirtschaft beruhigen an den asiatischen Börsen die Nerven der Anleger. In Tokio ging der Nikkei-Index am Dienstag faktisch unverändert bei 27.627 Punkten aus dem Handel. „Japans Wirtschaft wird durch verschiedene staatliche Maßnahmen gestützt und ist im Vergleich zu anderen Ländern stabil, was die Anleger beruhigt“, sagte Shoichi Arisawa, Investment-Experte bei IwaiCosmo Securities.

Zudem würden angeschlagene Aktien wie etwa Chip-Werte zurückgekauft. Anleger spekulierten in Japan auf ein inländisches Wachstum, angetrieben durch staatliche Hilfen. Dazu gehöre eine weitere Lockerung der Einreisekontrollen, nachdem der Tourismus durch den Corona-Ausbruch beeinträchtigt wurde, sagte Nomura Securities-Stratege Maki Sawada.

Auch in China stützen Ankündigungen der Regierung, die Wirtschaft weiter anzukurbeln, die Kurse. Die Börse in Shanghai lag mehr als ein Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte knapp ein Prozent zu.

