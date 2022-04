 Nikkei, Topix & Co: Starke US-Bilanzsaison sorgt für Erholung an Asien-Börsen

Trotz Lockdowns und Ukrainekrieg: Die Börsen in Asien vermelden am Donnerstag positive Zahlen. Gute US-Quartalszahlen sorgen für Kauflaune.

Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: Reuters) Börse Schanghai

Peking Starke Quartalszahlen von US-Firmen lassen Anleger in Asien am Donnerstag die Sorgen um die Auswirkungen des Lockdowns in Shanghai und der Energiekrise in Europa vergessen. „Die Frage ist, ob dies am Ende ausschlaggebend für einen dauerhaften Umschwung in einer ansonsten angespannten globalen Situation ist“, sagte Vishnu Varathan, Leiter der Wirtschaftsabteilung der Mizuho Bank in Singapur. Die Volatilität sei angesichts der anhaltenden Ungewissheit durch den Krieg in der Ukraine nach wie vor hoch.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 26.549 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1879 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen