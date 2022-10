Nikkei, Topix und Co. Starke Vorgaben stützen Börsen in Japan

Erfreuliche Firmenbilanzen aus den USA stärken auch die Investoren in Asien. An den chinesischen Börsen halten sich die Anleger erstmal zurück.

Die Anleger in Asien blicken mit gemischten Gefühlen in Richtung USA und Europa. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Frankfurt, Tokio Anleger an den asiatischen Börsen sind am Mittwoch trotz positiver US-Vorgaben auf der Hut geblieben. In Tokio kletterte der Leitindex Nikkei um 0,5 Prozent auf 27.287 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent.

Erfreuliche Firmenbilanzen von Goldman Sachs und anderen hatten die US-Anleger in Kauflaune versetzt. Rückschlüsse auf das US-Zinserhöhungstempo erhoffen sich Börsianer am Abend vom Beige Book, dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed.

In Japan waren vor allem Versorger bei den Investoren gefragt. Auch Technologiewerte notierten überwiegend fester. Aktien von Softbank stiegen um 3,3 Prozent, Fast Retailing um 1,3 Prozent.

"Japanische Aktien haben sich wechselkursbedingt gut entwickelt, selbst wenn die Gewinne schrumpfen werden, hätte es voraussichtlich nicht so eine große Wirkung auf die Finanzergebnisse, weshalb sie stabil bleiben", sagte Investmentstratege Seiji Arai vom Broker Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

